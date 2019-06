Grosser Rat lehnt Mindestpensenfür Lehrer ab

Schliesslich war die Abstimmung klarer, als die vorangehende Debatte es erahnen liess. Mit 80 zu 54 Stimmen lehnte der Grosse Rat in der letzten Abstimmung am Dienstag die Einführung von Mindestpensen für Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule ab. Dies, obwohl Annegret Hebeisen-Christen (SVP, Münchenbuchsee) ihren Vorstoss Anfang der Debatte von einer Motion zu einem Postulat umwandelte. Der Regierungsrat hätte die Einführung also bloss prüfen müssen und nicht verbindlich einführen.