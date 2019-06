Grosser Rat verbietet Ausschaffungshaft für Kinder

Umstrittenes Integrationsmodell

Der Kanton Bern organisiert sein Asylwesen auf Mitte 2020 neu. Künftig wird sich die Gesundheits- und Fürsorgedirektion von Pierre Alain Schnegg (SVP) um alle Belange von Personen mit positivem Asylentscheid kümmern. Sie hat dazu die dreizehn bisherigen Partner auf vier reduziert.

Die Polizei- und Militärdirektion von Philippe Müller (FDP) ist nur noch für den Vollzug von rechtskräftigen Wegweisungsentscheiden zuständig. Für die Umsetzung sind zwei neue Gesetze notwendig. Während jenes für die Nothilfe von Abgewiesenen fertig beraten wurde, geht die Debatte über den Erlass für die Sozialhilfe für Personen mit Bleiberecht nächste Woche weiter.

Bereits in den letzten zwei Tagen hat sich aber gezeigt, dass es keine gewichtigen Änderungen mehr geben dürfte. Beinahe alle Anträge von linker Seite wurden von der bürgerlichen Ratsmehrheit abgelehnt. SP und Grüne stören sich insbesondere am neuen Integrationsmodell, das Regierungsrat Schnegg einführen will.

Dieses folgt dem Prinzip «Fördern und fordern». So ist etwa der Umzug der vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge von einer Kollektivunterkunft in eine Wohnung ans Sprachniveau oder an eine Erwerbstätigkeit gebunden. Für die linken Parteien überwiegen die Forderungen. Fördermassnahmen kämen zu kurz, hiess es diese Woche. (mab)