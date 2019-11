Grossratskommission stellt sich hinter geplantes Design-Center

Die Finanzkommisison des bernischen Grossen Rats befürwortet einen Kantonsbeitrag von 25 Millionen Franken an die Betriebskosten des geplanten «Swiss Center for Design and Health» in Bern. Regierungsrat und Projektverantwortliche hätten «überzeugend aufgezeigt», dass das Vorhaben grosses Zukunftspotenzial aufweise.