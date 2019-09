Grün, liberal und feministisch

Etwas kochen will sie nicht. «Sonst sieht es nach Frau am Herd aus.» Kathrin Bertschy lässt sich für dieses Porträt über sie und ihre politischen Rezepte zwar erstmals in ihrer Küche fotografieren. Aber nur, wenn man zeigt, wie sie am Küchentisch die Post durchliest. Oder wie sie die Pfeffermühle dreht.