Illegal gearbeitet – oder einfach hilfsbereit?

Sie war in einem Pizzalokal in der Region zu Gast und wollte besonders hilfsbereit sein – deshalb wusch sie kurzerhand selber ihre Kaffeetasse ab und wischte ihren Tisch sauber. So zumindest lautet die Kurzfassung einer Frau, die diesen Sommer visumsfrei von Serbien in die Schweiz eingereist war, eigentlich um Nachforschungen über die Pensionskassengelder ihres verstorbenen Vaters anzustellen.