Kanton Bern liess Alternative ungeprüft

Auf dem Feldschlössli-Areal in Biel, wo in diesen Tagen eigentlich gebaggert und gehämmert werden sollte, herrscht seit Wochen Stillstand. Weil sich ein Immobilienunternehmer gegen die Enteignung seiner Liegenschaft wehrt, ist der Bau des neuen Campus der Berner Fachhochschule (BFH) bis auf weiteres blockiert. Letzte Woche entschied das Berner Verwaltungsgericht in seinem zweiten Urteil zwar erneut, dass die Enteignung rechtlich korrekt ist. Es ist aber absehbar, dass der Immobilienunternehmer den Fall wie schon Anfang Jahr vor Bundesgericht weiterziehen wird.