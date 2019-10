Kanton will ein Mädchenhaus schaffen

Das Sozialamt wird aktiv, nachdem der bernische Grosse Rat im September 2016 dem Regierungsrat den Auftrag gab, den Bedarf von Not- und Schutzplätzen für Mädchen und junge Frauen zu prüfen. Das Kantonsparlament überwies damals ein Postulat von Béatrice Stucki (SP/Bern).

Am Donnerstag veröffentlichte die Kantonsregierung einen Bericht zu diesen Abklärungen. Sie schreibt darin, der Bedarf für ein solches Haus im Kanton Bern sei gegeben. Es solle realisiert werden.

Die Anforderungen an die Betreuung von Mädchen und jungen Frauen, die von psychischer, physischer und sexueller Gewalt betroffen seien, seien sehr spezifisch und sehr anspruchsvoll. Diese könnten in Notsituationen nicht in Strukturen untergebracht werden, welche für erwachsene Frauen vorgesehen seien.Der Bericht geht nun an den bernischen Grossen Rat, der ihn allerdings nur zur Kenntnis nehmen muss.

Das Sozialamt geht laut Bonadei von einer wohlwollenden Aufnahme des Berichts durch den Grossen Rat aus. Dies, da das Kantonsparlament vor drei Jahren das Postulat überwies. Wahrscheinlich im März werde das Parlament den Bericht besprechen, so der stellvertretende Vorsteher des kantonalen Sozialamts.

Auch Frauenhäuser optimieren

Die Schaffung eines Mädchenhauses will die Kantonsregierung zum Anlass nehmen, die bestehenden Angebote in der stationären Opferhilfe zu überprüfen. Anlass dafür ist, wie die Kantonsregierung in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, dass die drei bestehenden Frauenhäuser im Kanton Bern zu stark ausgelastet sind.

Diese Häuser könnten so ihre Funktion als Schutz- und Notunterkünfte nur eingeschränkt wahrnehmen, schreibt der Regierungsrat. Mit der Schaffung von zirka sieben bis zehn Plätzen im geplanten Mädchenhaus will die Kantonsregierung bestehende Angebotslücken schliessen und Kapazitätsengpässe ausgleichen.