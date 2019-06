Kein Gewinnverbot für Asylpartner

Am Mittwoch nun unternahm der Grosse Rat einen ersten Schritt, um das zu ändern. Er trat auf die beiden entsprechenden Gesetze ein, heute geht die Debatte weiter. Es zeichnete sich aber bereits ab, dass die Vorlagen angenommen werden dürften. Von der SP, den Grünen und der EVP wurde jedoch teils heftige Kritik am Vorhaben der zuständigen Regierungsräte Pierre Alain Schnegg (SVP) und Philippe Müller (FDP) geäussert.

So sagte etwa Stefan Jordi für die SP: «Für die Regierung stehen Kostenoptimierungsmassnahmen über der sozialen Integration von Asylsuchenden.» Thomas Gerber (Grüne) kritisierte weiter, dass sich der Kanton mit der Delegation der Aufgaben an externe Partner «in fast unzulässiger Weise sämtlicher Verantwortung entledigt». Und Barbara Streit (EVP) schliesslich vertrat den Standpunkt, dass die Vorlagen von einem generellen Misstrauen gegenüber Asylsuchenden geprägt seien. «Es wird vergessen, dass es nicht um Beton oder Holz, sondern um Menschen geht.»

Die bürgerliche Parlamentsmehrheit hingegen war der Meinung, dass mit den beiden Gesetzen die definierten Ziele – raschere Integration und konsequentere Wegweisungen – erfolgreich erreicht werden können. Entsprechend wurde ein Antrag von linker Seite nach dem anderen versenkt.

Neue Aufgabenteilung

Mit der Neuorganisation will die Regierung die angepasste Asylpraxis auf Bundesebene im Kanton Bern per Mitte 2020 umsetzen. Zentraler Bestandteil ist eine Vereinfachung der Zuständigkeiten in der kantonalen Verwaltung. Neu wird die GEF für alle Belange von Personen mit positivem Asylentscheid zuständig sein. Die Polizei- und Militärdirektion wird sich nur noch um den raschen Vollzug von rechtskräftigen Wegweisungsentscheiden kümmern. Diese neue Aufgabenteilung war im Grossen Rat nicht umstritten.

Um die Integrationsaufgaben effizient wahrnehmen zu können, hat die GEF aber die dreizehn bisherigen Partner auf vier reduziert. Sie kümmern sich künftig um Unterbringung, Sozialhilfe und Integration der vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge. Leer ausgegangen sind dabei unter anderem die Heilsarmee, die Caritas und der Verein Asyl Biel & Region. Dafür erhielt die gewinnorientierte Firma ORS Service AG den Zuschlag für die Region Oberaargau-Emmental.