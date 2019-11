Fiko will kein Wunschkonzert

Schuldenbremse anziehen?

Dieser Mangel erstaune umso mehr, als auf dieser Basis Prognosen dazu gemacht worden seien, wie viele Mittel künftig gebraucht würden, so die Kommission. Ebenso, weil damit für einen Fonds plädiert worden ist.

Die vielen anstehenden Projekte müssen also mit Blick auf Notwendigkeit und Dringlichkeit, aber auch auf ihre Dimensionierung und den Ausbaustandard noch einmal überprüft werden. Für die Fiko ist klar: Dieser Prozess muss klarer geführt und strukturiert werden, klare Kriterien müssen her. Gleichzeitig verlangt die Kommission zu prüfen, ob die bestehende Schuldenbremse in der Investitionsrechnung so angepasst werden kann, dass die erwirtschafteten Überschüsse in der Jahresrechnung in die Finanzierung von zukünftigen Investitionen einbezogen werden können.

Differenzen nicht bereinigt

Die Zuversicht ihres Präsidenten einerseits und die harsche Kritik im Bericht der Finanzkommission andererseits: Daniel Bichsel erklärt diese Differenz damit, dass die Prozesse parallel laufen. «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Bericht nicht abzuändern. Am Inhalt unserer Kritik hat das ja nichts geändert.»