Konzept für neues Berner Behindertenkonzept steht

Wie die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) am Freitag mitteilte, hat sie entschieden, für die Bedarfsabklärung neu die Methode IHP («Individueller Hilfsplan») einzusetzen. Mit diesem Instrument werde der behinderungsbedingte Betreuungsbedarf heute bereits in einzelnen Kantonen und in mehreren deutschen Bundesländern ermittelt.

Ein wesentlicher Unterschied zum bisherigen Instrument stelle die Ressourcenorientierung von IHP dar. Statt einseitig den Bedarf festzustellen, stünden die Entwicklungsziele und Möglichkeiten der Menschen mit einem Unterstützungsbedarf im Zentrum.

Damit verzichtet der Kanton Bern auf den weiteren Einsatz des Abklärungssystems VIBEL, das die GEF ab 2016 in einer Pilotphase unter Beteiligung von 80 Behinderten einsetzte. VIBEL bedeutet «Verfahren zur individuellen Bedarfsermittlung und Leistungsbemessung».

Die Kantonale Behindertenkonferenz Bern bezeichnete am Freitag in einer Stellungnahme den Verzicht der GEF auf VIBEL als «unverständlich». Auch insieme Kanton Bern, eine Vereinigung im Dienst von Menschen mit einer geistigen Behinderung, bedauert den Verzicht auf VIBEL laut Mitteilung «ausserordentlich».

Im vergangenen Dezember hatte die GEF bekanntgegeben, das neue Berner Behindertenkonzept verursache höhere Kosten als erwartet, nämlich 70 Millionen Franken mehr als angenommen. Laut der neusten Mitteilung sind es gar 100 Millionen Franken. Nun schätzt die GEF die Mehrkosten dank Anpassungen noch auf rund 20 Millionen Franken pro Jahr.