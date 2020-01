Landi will kleinere Filiale bauen

Die Schule ist blockiert

In Konolfingen stockt ein zweites, grösseres Bauvorhaben: der zentrale Schulstandort. Die Gemeinde will sämtliche Unterstufenklassen an einem Standort unterrichten und im Gegenzug kleinere Schulhäuser an der Peripherie schliessen und die Basisstufe einführen. Der mächtige Bau würde über 31 Millionen Franken kosten – sollte er denn je kommen. Denn um die Schule ist ein zäher Rechtsstreit entbrannt, dessen Ende nicht absehbar ist. «Status quo», sagt Heinz Suter, Konolfingens Gemeindepräsident, auf die Frage nach dem neusten Stand. Die Stimmberechtigten hatten das neue Schulhaus vor mehr als einem Jahr an der Urne angenommen. Hauchdünn nur, drei Stimmen lag das Ja-Lager vorne. Das Resultat ist bis heute umstritten.

Die komplizierte Variantenabstimmung habe die Leute überfordert, sagen die Gegner. Beleg dafür sei die hohe Zahl an ungültigen Stimmzetteln. 17 Leute legten Beschwerde gegen das Resultat des Urnengangs ein. Seither wartet das Dorf. «Ich hoffe, es geht nicht mehr allzu lange», so Suter. Der Prozess schleppt sich seit Monaten dahin. Nachdem die Beschwerden vom Regierungsstatthalter abgewiesen wurden, gings weiter ans Bernische Verwaltungsgericht. Das wiederum benötigte sieben Monate um festzustellen: Der Regierungsstatthalter war gar nicht zuständig, die Sache ist eine Angelegenheit für das Amt für Gemeinde- und Raumordnung. Dort liegen die Beschwerden aktuell, also zurück auf Feld 1. Suter: «Ich hoffe, dass wir nicht wieder auf die lange Bank geschoben werden.» Selbst wenn nicht, droht der lange Gang durch die Instanzen. (cef)