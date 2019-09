Lesen Sie die Packungsbeilage!

Mit der Erhöhung von «fast null» gab der Gesundheits­minister Alain Berset (SP) eine sehr gute Neuigkeit bekannt. Gleichzeitig sinken die Krankenkassenprämien in zehn Kantonen, so auch in Bern. Berset wird damit zum zweiten Mal in Folge Überbringer einer populären Nachricht. Letztes Jahr konnte er einen moderaten Anstieg von 1,2 Prozent ver­künden.