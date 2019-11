Mit einem Trick zum Gemeinderat auf Zeit

Am 9. Februar 2020 werden Bern und Freiburg über den Kantonsübertritt der Gemeinde Clavaleyres abstimmen. Am Donnerstag jedoch musste die Berner Exklave erst noch eine andere Hürde überwinden: Für den Gemeinderat standen Gesamterneuerungswahlen an.

Das dreiköpfige Gremium bei einer Einwohnerzahl von gerade einmal 50 Menschen zu besetzen, ist jedoch kein Leichtes. Zudem mache es keinen Sinn, jemand Neues ins Amt einzuarbeiten, sagte der bisherige Gemeinderatspräsident Jürg Truog: «Am vernünftigsten wäre es, wenn die bisherigen Räte ihr Amt bis zur Fusion weiterführen könnten.» Neben Truog wären dies Alfred Chervet und Vizepräsident Stefan Herren.