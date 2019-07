Mit SVP-Prosa gegen die grüne Welle

Unglaublich, diese Kandidatinnen und Kandidaten. Für die Nationalrats- und Ständeratswahlen schickt die Berner SVP ins Rennen: den berntreusten Mountainbiker des Kantons (Manfred Bühler); die Kindergärtnerin, die als Polizistin die Reitschule das Fürchten lehrt (Andrea Geissbühler); den Lastwagenfahrer mit eigenem Boxenstopp (Erich Hess); die Kita-Leiterin, die zeigt, dass bei der SVP die Frauen nicht an den Herd verbannt werden (Nadja Pieren); oder den Herrn, dessen Name nicht nur als Schweizer Gericht in aller Munde ist (Albert Rösti).