Neues Sitem-Insel-Zentrum nimmt offiziell Betrieb auf

Am Mittwoch traten die Verantwortlichen vor die Medien, am Freitag folgt ein Tag der offenen Tür. An der Medienkonferenz im neuen, von Glas geprägten Gebäude am Eingang zum Berner Insel-Areal sprach der Berner Regierungspräsident Christoph Amman laut Mitteilung von einem «Leuchtturm». Mit dem Leuchtturm «sitem-insel» verschaffe sich der Kanton Bern in den kommenden Jahren auf dem Gebiet der Medizin «einen entscheidenden Vorteil», so Ammann.