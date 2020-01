Neufeld-Turnhalle: Kanton missachtet Vorstoss

«Das ist doch ein Witz», entfuhr es SP-Grossrätin Andrea Zryd, als sie am Donnerstag in dieser Zeitung las, dass der Kanton in den Turnhallen des Gymnasiums Neufeld strikt um 22 Uhr die Lichter löschen lässt. Und dass deshalb die Volleyballer des TV Länggasse ihre Heimspiele in eine Halle in Ortsschwaben verlegen müssen. Zryd reagiert aus gutem Grund so ungehalten: Vor einem Jahr hat der Grosse Rat nämlich aufgrund eines Vorstosses der Politikerin beschlossen, dass der Kanton seine 40 Turnhallen für Sportvereine länger offen halten muss und dass er auch die Gemeinden dazu anhält, dasselbe zu tun.