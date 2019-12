«Kann sich der Kanton Bern seine Zweisprachigkeit überhaupt noch leisten?» Diese und weitere provokative Fragen haben unsere Redaktorinnen an einem von ihnen organisierten Stammtisch gestellt.

Mitdiskutiert haben Persönlichkeiten, die in verschiedensten Winkeln des Kantons Bern wohnen und in Kultur, Wirtschaft oder Politik tätig sind. Sandra Rutschi und Chantal Desbiolles erzählen von der Umsetzung dieses Projekts - und was wir alle daraus lernen können.