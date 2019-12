Reformierte Kirchen schaffen Fonds für Klimaschutz

Der neue Fonds der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wird mit 500'000 Franken gespiesen und kommt Kirchgemeinden zugute, die sich in den Jahren 2020 bis 2023 im Klimaschutz engagieren. Der Beschluss wurde an der Wintersynode der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gefasst, wie die Kirchenkanzlei am Mittwoch bekanntgab.