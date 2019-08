Regierung gratuliert Berner Worldskills-Teilnehmern

Die Berner Regierung freut sich über den Erfolg der Bernerinnen und Berner, welche in Russland an den Berufsweltmeisterschaften teilgenommen haben. Auf sie wartet am 10. September ein Empfang in der Berufsfachschule Bern.

Wie seit Dienstagabend bekannt ist, hat der Bieler Elektroniker Florian Baumgartner an den Worldskills eine Goldmedaille gewonnen. Der Berner Zimmermann Rafael Bieler erhielt Silber. Bronze ging an das Automatiker-Duo Josia Langhart (Steffisburg) und Raphael Furrer (Aarwangen) sowie an den Gipser/Trockenbauer Loris Glauser (Moutier). Floristin Chantal Wiedmer (Trub) und Anlageelektriker Michael Schranz (Adelboden) holten je ein Diplom. Zertifikate sicherten sich als sechster bei den Polymechanikern Thomas Schranz (Frutigen), der Konolfinger Bryan Tabinas (IT-Software-Lösungen für Unternehmen) und bei den Formenbauern Alexander Grossniklaus (Burgdorf).