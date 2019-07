So stark nutzt die BKW die Energie der Aare

Markus Bugmann blickt kurz auf sein Handy und dann auf die Wassermassen der Aare, die an diesem Tag Mitte Juni über die offenen Wehre des Wasserkraftwerks Aarberg rauschen. «300 Kubikmeter pro Sekunde», liest er von einer App ab, die ihm alle nötigen Wasserdaten liefert. Er ist der Leiter der BKW-Kraftwerke Aarberg, Niederried und Kallnach. 300 Kubikmeter, das sei in der Jahreszeit der Schneeschmelze eine typische Abflussmenge, sagt er. Beim Hochwasser von 2007 kam die vierfache Menge: 1200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Zu schlucken vermag das Wasserkraftwerk von Aarberg sogar 1800 Kubikmeter. So viel kam zum Glück noch nie.