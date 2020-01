Thoma bereitet sich für die Zeit nach der BKW vor

Seit 2013 steht Suzanne Thoma an der Spitze der BKW. In dieser Zeit hat sie das Berner Unternehmen erfolgreich umgebaut, vom lokal tätigen Energiekonzern zum internationalen Gebäudetechnik- und Infrastrukturunternehmen. Nun scheint es, als ob Thoma bereits ihre nächste Karriere am Planen ist.