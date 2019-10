Tigermücken-Experte rät zu Überwachung der Situation

Die Tigermücke ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. Sie verbreitet sich vor allem entlang wichtiger Verkehrsrouten, namentlich an Autobahnraststätten wie etwa dem Autobahnrestaurant Gruyère, wie Experte Peter Lüthy weiss.

Die Tigermücke befinde sich als blinder Passagier an Bord von Fahrzeugen. Wenn sie einmal aus dem Fahrzeug heraus sei, bleibe sie meist an Ort. Dort könne man sie denn auch finden, wie Lüthy in einem Interview mit der Tageszeitung «La Liberté» vom Freitag erklärte.