Vom Wunschschloss ins Campuszimmer

Ein Saal voller spielender Kinder, und doch ist es fast unheimlich still. So umschreibt der Initiant Rolf Schaub die Szenerie am ICT-Campus Bern. Hier werden neben der obligatorischen Schule junge Talente in der Informatik gefördert. Der Campus wurde am Samstag an der Technischen Fachschule eröffnet.