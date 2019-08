Klimademo erstmals auch im östlichen Oberland

Am Samstag, 31. August, finden die nächsten Kundgebungen der Bewegung statt – erstmals nicht nur in den Städten, sondern schweizweit in über 25 Dörfern, Kleinstädten und Agglomerationen. So auch in Interlaken.

«Mit den Klimademonstrationen auf dem Land, ausserhalb der Grossstädte, zeigt die Klimastreik-Bewegung, dass sie kein urbanes Phänomen ist und dass die Klimakrise sogar in besonderem Masse die Landwirtschaft betrifft», schreibt die Regionalgruppe Thun/Berner Oberland der Bewegung Klimastreik Schweiz in einer Mitteilung. Dies, weil in Zukunft vermehrt mit Hitze- und Dürreperioden zu rechnen sei.

Tourismusdestinationen stark betroffen

Ebenso seien Tourismusdestinationen in Bergregionen wie das Berner Oberland stark betroffen, einerseits die Skigebiete durch Schneemangel, andererseits auch Wanderregionen im Sommer, da vermehrt mit Steinschlag und Erdrutschen aufgrund von auftauendem Permafrost und extremen Wetterereignissen wie Starkregen zu rechnen sei. «Auch die Sicherheit der ansässigen Bevölkerung in exponierten Wohnlagen wird durch solche Ereignisse zunehmend gefährdet sein», steht im Communiqué weiter.

Die Klimademonstration in Interlaken beginnt um 14 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz. Ab 14.30 Uhr gibt es einen Umzug im Bereich der Höhematte.