Klimastreik ist in Interlaken angekommen

Der Klimastreik erreicht das Land und die Agglomeration: Nach den Demonstrationen in den grösseren Schweizer Städten, fanden am Samstag an 30 Orten weitere Kundgebungen statt – eine davon auch in Interlaken. Etwa 80 Personen – vom kleinen Bub, über junge Frauen bis hin zum älterem Herr im Hemd – trafen sich um 14 Uhr auf dem Marktplatz.