Maurer gewinnt das 9. X-Alps

Einen letzten Trumpf spielte Chrigel Maurer aus, indem er seinen Nachtpass einlöste. Dieser erlaubte ihm, ab 22.30 Uhr weiter zu Fuss so weit zu laufen wie ihm beliebt, während die übrigen Konkurrenten Ruhezwang haben. In der Nacht auf Dienstag legte er dann aber nur rund fünf Kilometer zurück und ruhte sich die restliche Zeit aus, um für die verbleibende Distanz in der Hitze vom Dienstag fit genug zu sein.

Einen Grossteil der letzten 36 Kilometer Luftlinie am Dienstagmorgen musste nämlich Maurer wegen der ungünstigen Flugverhältnisse ebenfalls zu Fuss bewältigen, was über die engkurvigen, gewundenen Provinzsträsschen oberhalb von Nizza und Monaco bekanntlich ein endloses Unterfangen darstellt.

Um 14.30 Uhr war es dann so weit: 9 Tage und 3 Stunden nach dem Start auf dem Mozartplatz in Salzburg traf Chrigel Maurer bei seiner 6. Teilnahme zum 6. Mal als X-Alps-Sieger auf dem Plateau Peille, 700 Höhenmeter über der Hafenstadt Monaco ein. Traditionsgemäss wird der Sieger am Dienstagabend nach 19 Uhr von Peille an den Meeresstrand hinunter fliegen dürfen. Dieser "Fotoflug" für die Medien und X-Alps-Organisatoren gehört nicht mehr zum Rennen; die Zeit wird bereits beim Eintreffen in Peille gestoppt.

In den neun Renntagen, die Maurer von Salzburg nach Monaco unterwegs war, hat er für die Luftlinienroute von 1'338 Kilometer eine effektive Distanz von 1'971 Kilometern zurückgelegt. 416 Kilometer davon während 76 Stunden zu Fuss, 1'555 Kilometer während 39 Stunden fliegend. Somit konnte Maurer 80 Prozent der Strecke fliegend hinter sich bringen.

Erfolgreiches Team der Advance Thun AG

Begleitet wurde Maurer auf seinen letzten Rennstunden von den überraschend und spontan nach Südfrankreich gefahrenen drei Mitgliedern der Geschäftsleitung der Advance Thun AG, Simon Campiche, Valéry Chapuis und Roland Mischler. Die Vertreter des Oberländer Gleitschirmherstellers sind erfreut, alle vier Advance-Teampiloten ausnahmslos in den vorderen Rängen des Feldes zu sehen.