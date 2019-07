Natural Sound Open Air im Wetterglück

Bereits zum 18. Mal ging vergangenes Wochenende das Natural Sounds Open Air in Kiental über die Bühne. «Wir erlebten eines der schönsten Kiental Open Airs der letzten 18 Jahre», schreibt Organisator Mario Binetti vom Kientalerhof in einem Communiqué. Er spricht von «wunderbaren Musikerlebnissen mit je einer Frau als Headliner an jedem Tag».