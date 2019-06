Neue Ärztepraxis in Zweisimmen öffnet im Frühling 2020

Ärztepraxis in Zweisimmen

Die neue Ärztepraxis, welche ab Frühjahr 2020 ihre Türen im Migros-Neubau in der Märithalle in Zweisimmen öffnet, ist eines der Projekte der Medbase Berner Oberland AG. Die Patientinnen und Patienten erhalten auf einer Fläche von etwas über 400 Quadratmetern ein breites medizinisches Angebot, welches von der hausärztlichen Sprechstunde bis zu spezialärztlichen Untersuchungen reicht. Auch Säuglinge, Kinder und Jugendliche werden in der neuen Ärztepraxis umfassend betreut.

Eng begleitet wird die Realisierung der neuen Praxis von Dr. med. Thomas Zimmerli und Dr. med. Ueli Stucki. Beide führen heute eine eigene Hausarztpraxis in Zweisimmen und werden zukünftig in der neuen Ärztepraxis mit einem Teilzeitpensum tätig sein. Die beiden Praxen werden bis zur Eröffnung im März 2020 wie gewohnt weiterbetrieben. Zusätzlich wird eine Fachärztin in Kinder- und Jugendmedizin das Team in der Praxis an der Bolgengasse 38 ergänzen.

Nahtlose Betreuung

Die nahtlose Weiterbetreuung der Patientinnen und Patienten könne damit gesichert werden, versichert Medbase Berner Oberland AG. Dank der Kooperation der Medbase und der Spital STS AG sowie dem Engagement der Genossenschaft Migros Aare, welche die Räumlichkeiten in ihrem Neubau sicherstelle, könne der Erhalt der hausärztlichen Versorgung in der Region langfristig gewährleistet werden.

Projekt läuft

Neben dem Aufbau der Ärztepraxis in Zweisimmen engagiert sich die Medbase Berner Oberland AG nach eigenen Angaben «aktiv im Projekt (GSS). In verschiedenen Arbeitsgruppen werden gemeinsam Lösungen gesucht, um die künftige Versorgung in der Region sicherzustellen. Es geht darum, vorhandene und neue Strukturen sinnvoll zu nutzen und optimal für die Zukunft auszurichten.

Zentral ist dabei die enge und kooperative Zusammenarbeit der lokalen und regionalen Gesundheitsakteure. Auch die neue Ärztepraxis in Zweisimmen soll als Teil dieses breit aufgestellten Netzwerks eine Schlüsselrolle spielen.

Für angehende Hausärzte und weitere medizinische Fachpersonen entstehen Zusammenarbeitsmodelle.