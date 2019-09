Neue Arten entdeckt – auch im Oberland

Flohkrebse (Amphipoden) kommen praktisch überall vor, wo es Wasser hat: In Meeren und im Süsswasser, im Grundwasser, in Bächen und Seen. Die meisten dieser Krebstierchen sind einige Millimeter bis wenige Zentimeter klein, aber sie spielen eine wichtige Rolle in Nahrungsnetzen. So sind sie etwa eine Nahrungsquelle für Fische und helfen sehr effizient, Laubstreu in den Gewässern abzubauen.