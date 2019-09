Nicht alle Neophyten sind invasiv

Der Vogelschutzverein Bödeli hat am vergangenen Samstag in Zusammenarbeit mit der Schwellenkorporation Bödeli Süd unter Präsident Matthias Ritschard und Wegmeister Dimitri Rubin einen Anlass zur Neophyten-Bekämpfung durchgeführt. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung. Es konnten sieben Helfer gefunden werden.