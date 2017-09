24-Stunden-Service, sofern man mobil ist

Erklärt in nur 32 Sekunden. Ja, so einfach ist das, glaubt man zumindest dem Video auf der Website der Post. Die selbstständigen Paket- und Briefautomaten, genannt My Post 24, sollen es erlauben, in kürzester Zeit und nur mit dem Mobiltelefon fast sämtliche Geschäfte zu erledigen, für die man sonst die Postfiliale hätte aufsuchen müssen.

Und das erst noch rund um die Uhr.Aktuell hat die Post in der Schweiz 84 solcher Automaten in Betrieb, bald soll ein zusätzlicher hier an die Jurastras­se 41 kommen. Die Lage unmittelbar neben der Poststelle beim Bahnhof erachtet Mediensprecher Markus Flückiger als ideal: «Der Standort ist zentral und für Pendler sowie motorisierte Kunden gut erreichbar.»

Fächer lassen sich auch mieten

Das Angebot gab es im Oberaargau bisher nicht. Wer aber beispielsweise am Oltner Bahnhof vorbeifährt, hat womöglich schon den Kasten in Gelb-Weiss auf dem Perron 1 gesehen. Ein solcher soll nun also auch bald in Langenthal stehen. Der Automat bietet Platz für Fächer von der Grösse XS bis XL. Die meisten von ihnen können nicht nur für das Abholen oder Aufgeben von Paketen und Briefen benutzt, sondern auch als Schliessfach gemietet werden.

Registrierte Kunden erhalten jeweils eine Bildmitteilung oder eine E-Mail aufs Handy, sobald für sie bei My Post 24 eine Sendung eingeht. Pakete können darauf innerhalb von zehn Tagen und eingeschriebene Briefe bis maximal sieben Tage nach dem Eintreffen abgeholt werden. Dass es bei grosser Nutzung des Angebots zuweilen zu Engpässen kommen könnte, schliesst Flückiger nicht aus. Trotzdem soll der neue Automat in der Regel genügend Platz bieten.

Der erste Versuch scheiterte

Derzeit liegt beim Stadtbauamt bis Ende Oktober das Baugesuch der Post auf. Das Unternehmen will mit seinen My-Post-24-Automaten gemäss eigenen Aussagen alle Landesteile abdecken. Dabei konzentriere es sich vor allem auf urbane und gut frequentierte Gebiete. Also etwa Einkaufszentren, Bahnhöfe sowie bereits bestehende Poststellen.

Schon vor etwas mehr als zwei Jahren war von einem solchen Automaten die Rede, der bei der Migros an der Wiesenstrasse zu stehen kommen sollte. Allerdings wurde der Standort dann «aus baulichen Gründen» von der Post kurzum verworfen. Etwas mit der Statik sei damals nicht in Ordnung gewesen.

«Ergänzt bestehendes Angebot»

Jetzt also an der Jurastrasse. Der Automat soll installiert werden, sobald die Baubewilligung bei der Post eingeht. Es ist eine zusätzliche Dienstleistung, die der gelbe Riese in Langenthal anbieten will. Ein Ersatz für die Löwenpost an der Mittelstrasse, die im Februar 2016 de­finitiv schloss, ist es derweil auch laut Mediensprecher Flückiger nicht: «Der Automat ergänzt nur das bestehende Angebot.»

Ein ständiger Zugang zu Briefen und Paketen könnte gerade für die Pendler attraktiv sein, die mit den Öffnungszeiten der Filiale wenig anfangen können. Allerdings sind sie am Auto­maten auf sich allein gestellt. Sie sollten daher besser den Ablauf nach 32 Videosekunden verstehen. (Berner Zeitung)