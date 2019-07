3'500 Unterschriften für den Anschluss

Geht es nach den Plänen der SBB, sollen spätestens ab 2035 keine IC-Züge im solothurnischen Oensingen mehr halten. Das wollen die betroffenen Gemeinden — darunter zahlreiche im Bipperamt — nicht hinnehmen. Das dazu im Januar formierte Komitee "Pro öV Thal-Gäu-Bipperamt-Oberaargau" konnte nun am Mittwochmorgen in Solothurn die gesammelten Unterschriftenbögen abgeben: 3'500 Unterschriften seien in kurzer Zeit gesammelt worden, schreibt es in einer Medienmitteilung. Man hoffe, das mit dieser klaren Meinungsäusserung eine markante Verbesserung für den öffentlichen Verkehr erreicht werden könne.