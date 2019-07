50 Kinder stehen ohne Kita-Platz da

Unhygienische Räume, kein Geld fürs Essen und unbezahlte Löhne ans Personal: Diese Stichworte beschreiben nicht unbedingt einen Ort, an dem man die eigenen Kinder wissen will. Doch wurden in den letzten Wochen von Mitarbeitern und Kunden der Kita-Kette «YouKita AG» gerade solche Beschwerden publik gemacht.

Dann die Reaktion: Ende Mai schloss ein Standort der Firma in Luthernbach SO. Letzte Woche folgte nun auch die Schliessung der Kita «Füchsli & Strolchli» der selben Kette in Langenthal. Beide Schliessungen erfolgten praktisch über Nacht: In Langenthal fanden letzten Mittwoch die Eltern von rund 50 Kindern heraus, dass sie per sofort keinen Betreuungsplatz mehr hatten.

Alternative steht schon

Doch schon jetzt scheint sich eine Lösung abzuzeichnen: Schon ab dem 15. Juli bietet die «Oberlimatte AG» in Bützberg eine Alternative für die Betroffenen. Es seien 24 nicht-subventionierte Plätze vom Jugendamt des Kantons Bern (KJA)bewilligt worden, sagt Geschäftsleiter Hanspeter May auf Anfrage. Auch auf der Webseite der Firma wird über die Eröffnung informiert, Anmeldungen seien schon an die betroffenen Eltern versandt worden.

Es ist nicht die erste Kita, die zur Oberlimatte gehört. In Langenthal gibt es eine Tagesstätte mit zwölf Plätzen, sieben davon subventioniert. Ausserdem bietet die private Institution Wohngruppen an, in denen Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen betreut werden. Die Oberlimatte AG arbeitet gemäss eigener Angaben eng mit dem kantonalen Jugendamt und der Stadt Langenthal zusammen.

Schliessung wirft Fragen auf

Obwohl es für die betroffenen Eltern wohl eine Erleichterung ist, stellt sich die Frage, wie die neuen Plätze so schnell zustande gekommen sind. Ebenfalls unklar ist, ob die Schliessung des Standorts Langenthal durch das KJA erfolgte, oder von den Geschäftsleiterung der YouKita initiert wurde.

Obwohl es für die betroffenen Eltern wohl eine Erleichterung ist, stellt sich die Frage, wie die neuen Plätze so schnell zustande gekommen sind.



Auf die Frage nach den konkreten Gründen für die Schliessung antwortet Sven Colijn, Leiter Bewilligung und Aufsicht des KJA, schriftlich: «Die Kita wurde nicht durch das KJA geschlossen, der Betrieb wurde durch die Kita selber eingestellt.» Tanja Moos, Geschäftsleiterin der YouKita, widerspricht: Das Amt habe auf die Schliessung bestanden. In einem Brief, der die betroffenen Eltern am 26. Juni erreichte, informierte das Amt, dass «die Kita Füchsli & Strolchli per 27. Juni den Betrieb einstellt.»

Tanja Moos will die Verantwortung aber nicht von sich weisen: «In der Geschäftsleitung wurden Fehler gemacht.» Gründe dafür seien schlechte Kommunikation und interne Schwierigkeiten. Sie arbeite an der Klärung dieser, wie es mit Youkita weitergeht, ist zurzeit noch unklar.

Weitere Beiträge aus der Region Oberaargau (Langenthaler Tagblatt)