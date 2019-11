Manchmal geht es so einfach: Am Neuzuzügeranlass habe er Simon Berger darauf angesprochen, dass es doch schön wäre, wenn er einmal etwas zusammen mit Heiko Schütz machen würde. Das erzählt Marc Hess. Der Gemeindeverwalter von Niederönz lieferte damit den Anstoss dafür, dass die beiden lokalen Künstler miteinander in Kontakt traten.