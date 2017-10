Dank der Mutter ins Städtchen gekommen

Infobox

Dass das Restaurant Schultheissenbad bei den Gästen gut ankommt, wissen die Liegenschaftsbesitzer Hugo und Marianne Schneider. Ihr guter Ruf als Gastgeberpaar hallt bis heute nach. Bis Ende August 2014 führten sie die gemütliche «Beiz» über zwanzig Jahre lang erfolgreich. Zwei Jahre später verpachteten sie das Restaurant samt Bar. Im August war das Schultheissenbad aber plötzlich wieder geschlossen. Die Pächter hätten einen guten Start gehabt, halten die Besitzer fest. Später hätten sie aber Schwierigkeiten gehabt, gute Umsätze zu erzielen, und daher Huttwil kurzerhand verlassen. Die Gäste standen vor verschlossenen Türen.



Für die Liegenschaftsbesitzer keine einfache Situation. Denn Hugo und Marianne Schneider wissen, was es heisst zu wirten. «Es ist nicht jedermanns Sache.» Eine neue Lösung für den Gastronomiebetrieb musste her. «Am liebsten fänden wir einen Käufer, der das Restaurant in unserem Sinn weiterführt», bekennen Marianne und Hugo Schneider. Das sei jedoch keine Bedingung für einen Verkaufsabschluss, obschon das Restaurant einst so gut lief. «Wenn ­jemand daraus Wohnungen machen will, kann er das ­natürlich», sagen sie. Allenfalls wäre auch die Vermietung ­wiederum eine Option. So weit sei man aber noch nicht.

«Man kann den Verkauf schon als Schlusspunkt einer Ära ansehen», sagt Hugo Schneider. Doch wie es halt sei, ein Ende sei auch eine Chance für etwas Neues. Den Verkaufspreis behält er für sich. Er sagt nur so viel: Es sind insgesamt knapp 1000 Quadratmeter, die es mitten in Huttwil zu kaufen gibt.



Wenn es dann so weit sei, werden sich Hugo und Marianne Schneider, die noch in der Liegenschaft wohnen, eine neue Bleibe suchen. Huttwil wollen sie aber treu bleiben. yke