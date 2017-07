Das ehemalige Zollhaus sucht einen neuen Besitzer

Aarwangen Von Wynau führte der Sonntagsausflug vieler Familien früher an den Mumenthaler Weiher. Im Winter, wenn dieser gefroren war, sogar mit den Schlittschuhen durch den Höchiwald. Mehr...

Aarwangen Innert nur vier Wochen wird im Herbst die Bahnbrücke über die Aare in Aarwangen ersetzt. Zeitgleich verschwindet der Bahnübergang am Bären. Mehr...

Aarwangen 40 Tonnen Stahl verlassen derzeit jede Nacht die Baustelle in Aarwangen beim Schloss. In vier Etappen wird dort bis am Freitagmorgen die Eisenbahnbrücke über die Aare rückgebaut. Mehr...