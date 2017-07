Die gleissende Gefahr von oben

Es kracht, 24 . . . 25 . . . 26 . . . Sekunden später blitzt es. Faszinierend und beängstigend zugleich, wenn die Natur ihre Muskeln spielen lässt. Folgt das dumpfe Grollen nicht direkt auf das schnelle Leuchten, ist das Sommergewitter weiter weg. Die Gefahr ist nicht unmittelbar, ist man versucht zu glauben. Falsch: Sie lauert etwas weiter weg, aber sie ist real.

200 000 Blitze, die irgendwo einschlagen, werden schweizweit jährlich registriert. 22 000 sind es allein im Kanton Bern. Sie führen zu teils existenziellen Schäden; immer wieder verliert eine Familie Haus und Hof an das Feuer, das ein Blitz hinterlässt. Immerhin: Bei der Kantonspolizei Bern sind seit 2014 keine Todesfälle in diesem Zusammenhang bekannt.

Auf 3,5 Millionen Franken beziffert die Gebäudeversicherung des Kantons Bern (GVB) die Schäden an Gebäuden jährlich, und sie kann auch andere Zahlen vorweisen: Jeder dritte Feuerschaden an Gebäuden entsteht dadurch, dass Blitze eingeschlagen sind. Im Kanton Bern ist jedoch gerade mal jedes siebte Gebäude mit einem Blitzableiter versehen, also rund 14 Prozent. Die Region Emmental entspricht ebenfalls diesem Schnitt; im Seeland tragen 12 Prozent der Gebäude ein Schutzsystem.

Nicht Vorschrift für Private

Im Oberaargau liegt der Schnitt tiefer. Im Gebiet, in dem rund 80 800 Menschen leben, ist gerade mal jedes zehnte Gebäude vor Einschlägen geschützt. In Zahlen sind das nicht mehr als 3800 von total 36 500 Bauten, die mit einem freiwilligen Blitzschutzsystem ausgerüstet sind. Vorgeschrieben ist ein solches System nämlich nur für grosse Gebäude oder solche, in denen viele Menschen verkehren: Krankenhäuser, Schulen, Bahnhöfe oder ­Kirchen.

Stellt sich die Frage, warum Private nicht in die Sicherheit ihres Eigentums investieren. Ein Grund dafür dürfte fehlendes Bewusstsein sein. Die Überzeugung, dass lediglich das höchste Haus im Dorf oder die Wettertanne nebenan exponiert ist, ist noch immer weit verbreitet. Sie ist jedoch längst entkräftet: Immer wieder schlagen Blitze auch in Bauten ein, die neben deutlich grösseren stehen. Allein die Windrichtung kann den Unterschied machen.

Keine Automatismen

In dieselbe Schublade gehört, dass sich die Erkenntnis bei einigen Hausbesitzern noch nicht durchgesetzt hat, dass bei Neubauten nicht automatisch ein Schutzsystem eingebaut worden ist.

3800 von total 36?500 ­Oberaargauer ­Bauten sind mit einem freiwil­ligen Blitzschutzsystem ausgerüstet.



Auf der anderen Seite dürften die hohen Kosten viele von ihnen davon abhalten, gegen Gewitter noch nachträglich aufzurüsten. Hier setzt die erfolgreiche GVB-Kampagne an, die einen Beitrag zuschiesst (siehe Box). Sie operiert mit Fakten auf Gemeindeebene, beispielsweise so: 447 Häuser gibt es in Ochlenberg – doch nur 116 davon sind mit einem Blitzschutzsystem ausgerüstet, heisst es da.

2017 wurden in der Region 41 ­Schäden durch ­Blitze gemeldet.



424 Fälle von Schäden, die auf einen Blitzschlag zurückzuführen sind, wurden der GVB allein in den sieben Monaten dieses Jahres gemeldet. Davon entfallen 41 auf den Oberaargau und 383 auf die anderen Regionen (siehe Tabelle in der Bilderstrecke). Auffallend ist: Seit 2014 ist die Anzahl der Schäden stetig gestiegen.

Die Häufung von schweren Gewittern mit Blitzeinschlägen in den letzten Jahren dürfte einer der Gründe sein, weswegen Liegenschaften tendenziell besser geschützt werden, vermutet die GVB. Jedenfalls stellt man bei der Versicherung zunehmendes Risikobewusstsein fest.

Die Gefahr ist nicht unmittelbar, möchte man gerne glauben. Sie lauert etwas weiter weg, aber wenn sie zuschlägt, ist der Schaden gross. (Berner Zeitung)