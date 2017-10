Ein Armband für die beste Freundin

«Einst war Klöppeln eine Verdienstmöglichkeit für Familien», weiss Christine Loosli. Der Mann entwarf das Muster, den sogenannten Klöppelbrief, die Frau führte diesen aus. Freundschaftsbändel waren damals kaum unter den Entwürfen, sondern kunstvolle Borden und Spitzen.Beispiele dafür hat Christine Loosli an diesem Nachmittag für den Ferien-Spass-Kurs ins Schulhaus Rohrbach mitgebracht. Auf der Fensterbank liegen zum Beispiel drei kleine Eulen auf einem Kissen. An den Kissen auf den Pulten jedoch geht es vorderhand um Freundschaftsbändel. «Wir bemühen uns, die Kinder mit dem zu gewinnen, was sie interessiert», erklärt Christine Loosli die Neuerung.

Noch bestehen die Bändel jedoch bloss auf dem Klöppelbrief. Sie müssen mit den Klöppeln gewoben werden. Das sind im Prinzip nichts anderes als Fadenspulen mit einem Handgriff. Gearbeitet wird auf einem Kissen, auf dem die Muster mit Stecknadeln fixiert werden, bis die Arbeit fertig ist. Nach einer Stunde hätten die Mädchen die Technik im Griff gehabt, resümiert die Kursleiterin. Für sie sind es die enorme Vielfalt an Materialien und die unterschiedlichsten Motive, die gestaltet werden können, die sie am Klöppeln faszinieren.

Lädeli in Burgdorf

Durch einen Stickkurs bei den Landfrauen wurde Christine Loosli auf das Klöppeln aufmerksam. In der Gruppe Burgdorf begann sie mit Kursen. Heute hilft sie in der Emmestadt noch mit, das Lädeli der Vereinigung Schweizerischer Spitzenmacherinnen im Kornhaus zu betreuen. Für Kurse und den Austausch hat sie jedoch zur näheren Gruppe Langenthal gewechselt, der rund ein Dutzend Mitglieder ange­hören.

Besonders fasziniert zeigt sich die Rohrbacherin vom Klöppeln mit Edelstahl, das in Langenthal vermittelt wurde. Damit lassen sich zum Beispiel filigrane Halsketten, Ohrenstecker oder Armbänder herstellen. So weit sind die Mädchen im Schulhaus Rohrbach noch nicht. Doch am Schluss hat jedes seinen selbst gemachten Bändel für seine beste Freundin – und ist damit vorläufig am Ziel seiner Träume.

(Berner Zeitung)