Einfache Arbeitsplätze braucht die Stadt

«Anreiz funktioniert doch nur, wenn es eine realistische Wahl zwischen Arbeit oder minimaler Sozialhilfe gibt», schreibt die Stadt Langenthal in einem vom Gemeinderat verabschiedeten Positionspapier. «In Tat und Wahrheit fehlt es aber an Arbeitsplätzen, insbesondere für bildungsferne, weniger qualifizierte und vulnerable Menschen, die unter anderem aus den vorgelagerten Systemen, wie zum Beispiel IV und Arbeitslosenversicherung, gefallen sind.»

Dass der Regierungsrat den Grundbedarf um 10 Prozent unter die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe kürzen und stattdessen die Integrationszulage und den Einkommensfreibetrag wieder erhöhen will, erscheint dem Gemeinderat da «geradezu zynisch».

Gemeinsam mit weiteren Berner Städten hat sich Mitte Juni deshalb auch Langenthal offiziell gegen die geplante Teilrevision des Sozialhilfegesetzes gestellt, mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) jährlich 15 bis 25 Millionen Franken einsparen will.

SVP-Räte scheren aus

Einig ist man sich im Siebnergremium zwar nicht. So sprächen sich die beiden SVP-Gemeinderäte Roberto Di Nino und Helena Morgenthaler «klar zugunsten» der vom Regierungsrat vorgeschlagenen Gesetzesreform aus, hält die Ortspartei in einem Communiqué fest.

Die Revision bringe «unter anderem mehr Fairness» für Menschen, die sich ­bemühten, sich und ihre Familien mit Arbeit über die Runden zu bringen. Und sie belohne auch die Anstrengungen, in die Erwerbstätigkeit zurückzufinden, schreibt die SVP.

Gerade das sei eines der Hauptprobleme, moniert Sozialamtsvorsteher Adrian Vonrüti: «Das ‹Anreizmodell› der Regierung beruht auf der Annahme, dass Sozialhilfeempfänger gar nicht arbeiten wollen. Das entspricht aber nicht dem, was wir erleben», verweist er insbesondere auf die zahlreichen gesundheitlich angeschlagenen Personen und über 60-Jährigen unter den Bezügern. «Die Sparmassnahmen treffen jene Bevölkerungsgruppe, die zu einer Veränderung ihres Schicksals gar nichts beitragen kann.»

30 Eingliederungen mehr

Zwar sehen auch die Städte Sparpotenzial bei der Sozialhilfe. Ihre Lösung liegt aber in einem Vier-Punkte-Programm, dessen Kern ein Masterplan Arbeitsintegration bildet. Mit 600 bis 1000 zusätzlichen Stellen für Personen aus der Sozialhilfe, so die Überzeugung der Städte, könnten pro Jahr ebenfalls 11 bis 19 Millionen Franken eingespart werden. Dafür brauche es aber ein von der öffentlichen Hand finanziertes und von der Wirtschaft aktiv mitgetragenes Projekt.

Die Überlegung an sich ist nicht neu. Gerade der Langenthaler Sozialamtsvorsteher appelliert bereits seit Jahren an die ­lokale Wirtschaft, auch niederschwellige Arbeitsplätze zu erhalten. Und er stösst dabei durchaus auch auf offene Ohren. So holt etwa die Carnosa AG schon seit Jahren immer wieder Langzeitarbeitslose zu sich. Auch die Geiser Agro.com AG konnte für ihre Bemühungen im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung bereits den Sozialpreis der Stadt entgegennehmen.

Um den Sparvorschlag der Städte umsetzen zu können, erklärt Adrian Vonrüti, müssten allein in Langenthal aber jährlich rund 30 Personen mehr in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Auf die heutigen 12 000 Arbeitsplätze in der Kleinstadt ein Klacks, sollte man meinen. Doch dem ist nicht so.

Die Sicht des Unternehmers

Das bestätigt Michael Witschi. Erst Anfang Jahr hat der neue FDP-Gemeinderat das Ressort Sozialwesen, Altersfragen und Gesundheit übernommen. Für den Bauunternehmer hat sich damit eine neue Sichtweise aufgetan. «Ich komme aus einer anderen Welt», räumt er offen ein. «Wenn eine Firma nicht konkurrenzfähig ist, stirbt sie – es gibt keine Auffanginstitution für angeschlagene Firmen.»

Dabei habe es sicher auch bei der Witschi AG Zeiten gegeben, in denen man Leute beschäftigt habe, die heute vermutlich beim Sozialamt landen würden. Heute sei es für ­viele Unternehmen aber schon allein aufgrund des Mindestlohns schwierig, solche Stellen anzubieten. Mehr als 4700 Franken beträgt dieser bei der Bauunternehmung. «Wo wir doch eine Menge Leute hätten, die durchaus Arbeiten verrichten könnten. Aber nicht für diesen Lohn», bedauert Adrian Vonrüti.

Kommen die Beiträge an die Unfallversicherung hinzu. Diese, erklärt Witschi, würden gerade bei einer Bauunternehmung einen wichtigen Kostenpunkt darstellen. «Und jeder Unfall kann die Prämie in die Höhe treiben.» Auch das spreche aus unternehmerischer Sicht natürlich nicht dafür, Klienten des Sozialamts und damit meist unfallanfälligere Arbeitskräfte einzusetzen. Zumal diese Menschen am Arbeitsplatz eine zusätzliche Betreuung benötigen.

Dennoch steht auch Witschi dem Ansatz der Städte offen gegenüber. Weil eine Anstellung für den Betroffenen meist mehr bedeute als nur eine Einkommensquelle, verweist er auf die positiven Effekte des «Gebrauchtwerdens» durch die Gesellschaft auch auf die physische und psychische Verfassung.

Instrument vorhanden

Mit der Stellenvermittlung des Vereins Maxi.mumm wäre ein für beide Seiten sinnvolles Instrument vorhanden, findet Vonrüti. 51 von 90 aus dem Programm austretenden Personen hätten 2016 so wieder eine Anstellung gefunden auf dem ersten Arbeitsmarkt. Zwar seien die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen, verweist er auf die teils nur kurzen Anstellungsverhältnisse. «Aber das Modell kann Erfolg haben.»

«Wenn das auf lange Zeit tatsächlich Geld spart, muss man in die Arbeitsintegration investieren», findet auch Michael Witschi. Als Unternehmer werde aber nicht nur er vorher sicher sein wollen, dass die Rechnung dann auch tatsächlich aufgeht. «Es ist zweifellos eine Herausforderung», sagt Adrian Vonrüti. «Aber wir haben auch eine Verantwortung, der wir uns stellen müssen.» (Langenthaler Tagblatt)