Hier gibt es noch grosses Potenzial

Während der parlamentarischen Fragestunde an der Stadtrats­sitzung im Oktober nutzt Paul Bayard die Gelegenheit. Er will vom Gemeinderat wissen, wie sich im Gebiet Oberhard die Bedürfnisse der Anwohner, des Gewerbes und der Industrie besser aufeinander abstimmen lassen.

Denn die einen verlangen dort nach Ruhe und Sicherheit, die anderen nach freiem Zugang zu Produktions- und Umschlagplätzen. Anlass zur Frage gaben Bayard die geplanten Projekte um den Bahnhof Langenthal und der von einigen Anwohnern befürchtete Ausweich- und Schleichverkehr beim Bau der Umfahrung Aarwangen. «Ich wollte einmal das Thema zur Sprache bringen», sagt Bayard nachträglich. Denn unlängst ist er von Betroffenen darauf angesprochen worden.

Tempo 30 gefordert

Dem Gemeinderat ist die Thematik und Problematik rund um den Oberhard bekannt. 2015 reichten 49 Anwohner und Eltern des Schulzentrums Hard eine Petition ein. Sie forderten eine Tempo-30-Zone für das Gebiet, das sich von der Bützbergstrasse her die Hasenmattstrasse entlang bis zur Aarwangenstrasse erstreckt. Im Gebiet sind Firmen wie Aves­co, Geiser agro.com und 3M an­gesiedelt, aber auch der Coop Bäregg, die katholische Kirche, die Pfadi. Auch führen viele Schulwege durch den Oberhard.

Ob dereinst eine Tempo-30-Zone entsteht, ist zwar noch unklar. Möglich, dass der Oberhard gar in mehrere Zonen unterteilt wird. «Sicher ist, dass es unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Gebiete mit unterschiedlichen Verkehrsproblemen geben wird», sagt Stadt­präsident Reto Müller (SP). Die Verkehrsplanung müsse auf die räumliche Siedlungsentwicklung abgestimmt sein.

Noch im August hat der Gemeinderat das Stadtbauamt mit der Entwicklungsstrategie Hard beauftragt. Diese ist als Gesamtanalyse zu verstehen. Eine räumliche Strategie soll aufzeigen, wie die Teilgebiete verkehrstechnisch und räumlich zueinander stehen. Daraus will der Gemeinderat auch Abhängigkeiten erkennen, um Projekte zu veranlassen. «Dies gibt uns die Sicherheit, nachhaltig am richtigen Ort in die richtigen Massnahmen zu investieren», sagt Müller.

Der Gemeinderat erkannte auch, dass einzelne Teilgebiete im Oberhard unterschiedlich weit entwickelt sind. Stadtpräsident Müller bekräftigt indes, dass der Oberhard statistisch gesehen eines der Gebiete mit den grössten Entwicklungspotenzialen sei. «Deshalb gilt es, die Planung nachhaltig zu lenken.»

Erste Massnahmen ab 2020

Der Prozess zur Entwicklung soll laut dem Gemeinderat partizipativ verlaufen, also unter Einbezug von Politik, Teilen der Bevölkerung und anderen Interessen­vertretern. Somit werden die Abklärungen auch über den Bund mitfinanziert. Resultate sollen 2019 vorliegen, erste Massnahmen ein Jahr später in Angriff genommen werden. Kein Schnellschuss also.

Ein solcher sei sowieso meist schlecht, sagt Stadtrat Paul Bay­ard. Er ist sich zwar sicher, dass es im Oberhard mehr Verkehr geben wird. Überzeugt ist er aber auch davon, dass die Stadt das Thema ernst nimmt und auf der Suche nach Lösungen ist. «Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, den Verkehr in den Griff zu bekommen.» (Langenthaler Tagblatt)