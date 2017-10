Hoffen auf Türchen, das sich öffnet

Die hohen Bauprofile an der Niederbipper Hintergasse zeigen an, wo zwei neue Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Und genau an diesem Platz steht heute der Pavillon des gemeinnützigen Brockenstubenvereins. Da die Bösiger Immobilien AG die Erweiterung ihrer Überbauung plant, müssen die Frauen ihr Verkaufslokal bis Anfang 2018 ab­gebrochen haben. «Wir haben immer gewusst, dass wir irgendwann gehen müssen», sagt Vereinspräsidentin Antonia Büttler. Und trotzdem sei die Kündigung des Mietvertrags überraschend gekommen.

Engagement für Heimpflege

Die Geschichte des Brockenstubenvereins reicht bis in die 1960er Jahre zurück. Um einen Heimpflegeverein in Niederbipp aufzubauen, führten einige Frauen 1963 einen Spitalbasar ein. Daraus entstand ein Jahr später in den Räumen der ehemaligen Metzgerei Gerber am Brühlweg eine Brockenstube. In den kommenden 40 Jahren wechselte der Verein noch dreimal seinen Standort im Dorf.

Seit 2002 ist die Brockenstube an der Hintergasse 13 beheimatet. Dank eines Legats konnten die Frauen einen gut 140 Quadratmeter grossen Holzpavillon kaufen, den sie auf der gemieteten Parzelle der Familie Bösiger errichteten.

Was die Gründerinnen damals anfingen, führen die derzeit elf Mitglieder bis heute weiter: Der erwirtschaftete Gewinn wird für gemeinnützige Zwecke eingesetzt. So unterstützt der Verein unter anderem das Alterszentrum Jurablick, das Pflegeheim Wiedlisbach, den Alleinstehenden-Nachmittag Niederbipp oder die Seniorenferien der ­reformierten Kirchgemeinde. Längst fliessen die Spenden nicht mehr nur in Angebote für Senioren. «Wir wollen auch die Jugend unterstützen», sagt Antonia Büttler. So etwa die Heilpädagogische Schule Langenthal, wo auch Niederbipper Kinder den Unterricht besuchen.

Umzug nicht realisierbar

Dass der Verein nun vor dem Nichts steht, tut den Frauen weh. Zwar haben die Burger- und die Einwohnergemeinde Niederbipp ihre Unterstützung angeboten. So könnte der Verein nur wenige Meter entfernt vom heutigen Standort auf ein freies Areal an der Hintergasse ziehen. Aufgrund der hohen Kosten sei dies jedoch nicht realisierbar. «Für den Abbruch, den Wiederaufbau und das Einrichten von Wasser, Abwasser, Strom und Heizung benötigten wir mindestens 100 000 Franken», sagt Antonia Büttler. Dies sei schlicht nicht realisierbar.

Ausserdem hätten sie nirgends die Garantie erhalten, dass sie länger als drei bis fünf Jahre bleiben können. Deshalb bleibe ihnen im Moment nur eine Lösung: den Pavillon rasch zu verkaufen und die Brockenstube zu schliessen. «Wir wollen nach dem Ausverkauf möglichst wenig Ware wegwerfen müssen», sagt Mitglied Liliane Schweizer.

Das Geschäft mit der Brockenstube sei in den letzten paar Jahren ohnehin schwieriger geworden, so Antonia Büttler. «Der Grund sind Onlineplattformen wie Ricardo oder Tutti», weiss die Vereinspräsidentin. Viele Leute würden heutzutage versuchen, ihre loszuwerdende Ware erst mal übers Internet zu verkaufen.

In ihrer Brockenstube gingen Leute jeden Alters und aus allen Schichten ein und aus. «Auch viele Flüchtlinge kommen her», sagt Liliane Schweizer. Insbesondere diejenigen Asylsuchenden, die einen neuen Status erhalten hätten und sich nun ein Leben hier aufzubauen versuchen, würden oft in der Brockenstube ein­kaufen.

Sie werden die Gespräche mit der vielseitigen Kundschaft vermissen, sind sich die Frauen einig. «Wir haben dabei viele Leute aus Niederbipp besser kennen gelernt», sagt Antonia Büttler. Auch wenn sie die Brockenstube nun schliessen müssen, lösen die Mitglieder ihren Verein noch nicht auf. «Wir hoffen immer noch, dass sich irgendwann ein neues Türchen öffnen wird.»

Öffnungszeiten Brockenstube: Freitags von 17 bis 19 Uhr und bis auf weiteres jeden Samstag von 14 bis 16 Uhr. (Langenthaler Tagblatt)