Vom Kampf gegen Windmühlen

Peter und Béatrice Dällenbach sowie Ruedi Anderegg gehören dem Natur- und Vogelschutzverein Niederbipp an. Sie drei meldeten sich freiwillig, das Grundstück «Hagstellig», welches dem Verein selbst gehört, von Abfällen zu befreien. Kürzlich haben sich dort nämlich Unbekannte ihrer Gartenabfälle entledigt. Grosse Steinhaufen, Betonreste, zersprungene Blumentöpfe und Aschenbecher waren dort ebenfalls zu finden. Der Verein räumte auf, was andere liegen gelassen hatten.

Solche Vorkommnisse sind keine Seltenheit: Immer wieder stehen die Gemeinden vor der schwierigen Frage, wie mit dieser Umweltverschmutzung umzugehen ist. Béatrice Dällenbach sagt: «So gut wie jede Gemeinde ist betroffen. Das Traurige ist, dass das Ergebnis von Littering meist an denen hängen bleibt, die nichts damit zu tun haben.»

Littering ist überall ein Thema

Das englische Wort Littering bedeutet auf Deutsch Vermüllung. Es beschreibt die fortschreitende Verunreinigung von meist öffentlichem Raum durch achtloses Liegenlassen von Abfall. Bilder von leeren Chipstüten, Bierdosen und Cervelatpackungen drapiert um eine Feuerstelle dürften vor dem inneren Auge erscheinen. Wohl weniger bekannt als der Begriff selbst ist die Tatsache, dass Littering verboten ist. In der Schweiz verstösst es gegen das Wald-, Gewässer- und Abfallgesetz, und wer erwischt wird, kann im Kanton Bern mit Geldbussen zwischen 40 und 100 Franken bestraft werden.

Kreative Abfälle: Liegen gelassen wird alles Mögliche. Bild: Olaf Nörrenberg

Verunreinigung mit Folgen

Trotzdem stösst man in der Natur wiederholt auf Gegenstände, die nicht dorthin gehören: Autoreifen, Lebensmittelreste, gar ganze Küchenzeilen. Auch wer Gartenabfälle und Steine in der Natur ablädt, handelt gegen das Gesetz. Gartenabfälle in der Natur liegen zu lassen, erscheint harmlos, birgt aber Gefahren: Es besteht das Risiko, sogenannte Neophyten, das heisst invasive nicht einheimische Pflanzenarten aus unseren Gärten, direkt in Feld, Wald und Wiese zu befördern, wo sie einheimische Pflanzen verdrängen können.

Durch die veränderte Umgebung sind viele Insekten und Säugetiere in ihrem Lebensraum bedroht. Haufen von Steinen verdichten zudem den Boden, wodurch an diesen Stellen nichts mehr wachsen kann.

Wildkameras aufstellen

Mit Littering lässt sich die ordnungsgemässe zahlungspflichtige Entsorgung auf Werkhöfen umgehen. Es entstehen aber Kosten, die schliesslich an der Gemeinde und den Vereinen hängen bleiben, wenn diese den Abfall zur Entsorgungsstelle bringen.

«Es ist sehr ärgerlich», so Béa­trice Dällenbach, «zwar bekommen wir jedes Jahr finanzielle Unterstützung von der Gemeinde, doch würden wir dieses Geld lieber für anderes als die Ent­sorgungsgebühren des Werkhofs ausgeben.» Leider ist es schwierig, gegen Littering vorzugehen. Äusserst selten werden die Täter auf frischer Tat ertappt und können sich daher einer Strafe entziehen. Deshalb sind Prävention und Sensibilisierung der Bevölkerung das Mittel der Wahl.

Jedes Jahr organisiert der Verkehrsverein Niederbipp die sogenannte Dorfputzete, bei der jeder mithelfen kann, den Ort von ­Abfall zu reinigen. Der Natur- und Vogelschutzverein Niederbipp hat an der «Hagstellig» nun Warnschilder aufgestellt, die vor Umweltvergehen schützen sollen. Weiter planen die Vereinsmitglieder, das Grundstück mit Wildkameras auszustatten, um Umweltverschmutzer in Zukunft besser zur Rechenschaft ziehen zu können. (Berner Zeitung)