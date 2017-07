«Wir sind aufeinander angewiesen»

Einsam schlängelt sich die Landstrasse durch die idyllische Hügellandschaft der Buchsiberge. Wer Peter Jost im Obermätteli, im hintersten Teil von Ochlenberg, besuchen möchte, sollte über ein gutes Navigationssystem oder noch bessere Ortskenntnisse verfügen. Denn sein Hof auf der Oschwand, auf 700 Metern über Meer, liegt abgelegen. Bis ins Dorf runter sind es rund 3,5 Kilometer. Eine gewisse Selbstversorgung sei hier oben schon von Vorteil, sagt Jost und schmunzelt.

Der Landwirt führt einen acht Hektaren grossen Biobetrieb mit Mutterkühen und Schweinen. Ausserdem unterhält er spezielle Ackerkulturen wie Quinoa, Süsskartoffeln oder Physalis. Den Hof, den er zusammen mit seiner Frau Marianne und den drei Kindern Cedric, Severin und Flavia bewohnt, hat er 1993 von seinem Vater übernommen. Er ist dort ab seinem vierten Lebensjahr aufgewachsen. «Das Leben in der Stadt oder in einer grösseren Gemeinde kenne ich daher gar nicht richtig», sagt der 50-Jährige.

Kinder können Lärm machen

Er ist sich daher auch ein anderes nachbarschaftliches Zusammenleben gewohnt. «Einen Gartenzaun oder sonst einen Sichtschutz benötigen wir hier nicht», meint er und lacht. Kein Wunder: Die nächsten Liegenschaften in Oberäbnit, im Mätteli und bei der Rinderweid liegen alle je rund 250 Meter entfernt, und nur auf jene im Mätteli unten hat Peter Jost überhaupt freie Sicht.

Weshalb man auch gar nicht erst in die Versuchung komme, sich gegenseitig zu kontrollieren, so wie das vielleicht in der Stadt der Fall sei, sagt er. «Ob abends noch Licht brennt oder ob gerade Besuch da ist, sehe ich sowieso nicht. Wir bekommen nicht viel voneinander mit.» Was auch seine Vorteile hat. Insbesondere für die Kinder: «Diese können hier auch mal Lärm machen, ohne dass sich einer der Nachbarn daran stört», sagt der Landwirt.

«Man respektiert sich»

Und dann kommt es zur Begegnung: Peter Jost steht auf der Strasse oberhalb seines Bauernhofs, als in kurzem Abstand zueinander ein grosses Auto und ein Traktor an ihm vorbeifahren. Es sind die Nachbarn von der Rinderweid. Man grüsst sich mit einem Handzeichen. Manchmal sehe man sich mehrere Tage gar nicht, dann wiederum an einem Tag gleich mehrmals hinter­ei­nander, erzählt Jost. «Man schätzt und respektiert sich.»

Als «kollegial» würde er das Verhältnis zwar nicht bezeichnen. Dennoch verbindet die Nachbarn in den abgelegenen Buchsibergen am Ende vielleicht mehr als jene in der dicht besiedelten Gemeinde. «Wir sind aufeinander angewiesen», stellt Jost klar. Dies in Notfällen, zum Beispiel bei einer schweren Geburt eines Kalbes, einem Unfall oder wenn eine Kuh in die Güllegrube gefallen ist.

Bei seinen Nachbarn sei dies alles schon vorgekommen, erzählt Peter Jost. «Dann lässt man alles stehen und liegen und eilt zu Hilfe.» Er selbst blieb bisher von einem solchen Unglück verschont. «Ich bin aber froh, zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, meine Nachbarn notfalls herbeirufen zu können.» Schliesslich sei er sich der Risiken bewusst, die mit einem Leben so weit abseits vom Schuss verbunden seien.

Etliche Defibrillatoren

«Der Rettungsdienst hatte auch schon mal anderthalb Stunden, bis er bei uns oben war», erzählt er. Aus gutem Grund sei die Defibrillatorendichte in den Buchsibergen sehr hoch. Da sei es schon wichtig, dass man seine Nachbarn gut kenne und sich auf diese verlassen könne. «Es muss Vertrauen vorhanden sein.» Aber auch im Alltag ergeben sich Situationen, in denen die Bewohner auf der Oschwand aufeinander angewiesen sind. «Man leiht sich gegenseitig Maschinen für die Landwirtschaft aus oder greift ­einander unter die Arme, wenn etwas gebaut werden muss.» Und auch bei Ferien oder längeren Ausflügen springt man für den Nachbarn ein und übernimmt etwa dessen Stallarbeiten.

Bio und konventionell

Peter Josts Nachbarn beim Mätteli und bei der Rinderweid sind ebenfalls in der Landwirtschaft tätig. «Wobei wir als Bauern unterschiedlicher gar nicht sein könnten», stellt er fest. Der eine setzt zum Beispiel auf Bio, der andere arbeitet mit konventionellen Mitteln, der eine führt einen reinen Grünlandbetrieb, der andere pflegt Ackerkulturen. Jost stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil: «Mir gefällt es, dass wir hier alle sehr unterschiedlich sind. Das macht es doch erst interessant.» (Langenthaler Tagblatt)