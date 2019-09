Abschied von einem Urgestein

Fast ein Dutzend Chöre in Einklang zu bringen: Walter Stadelmann hat es immer wieder getan. Das Treffen der Oberaargauischen Jodlervereinigung am Samstag in der Mehrzweckanlage Bützberg war für den Bannwiler dennoch ein besonderes.

Zum letzten Mal nämlich haben Jodler und Jodlerinnen aus Roggwil, Langenthal, Bannwil, Madiswil, Bützberg, Melchnau, Herzogenbuchsee und Niederönz unter der Leitung von Walter Stadelmann zum gemeinsamen Lied angestimmt.

Die beiden Darbietungen des Gesamtchors bildeten den Anfang und das Ende des Konzertabends. Dazwischen gaben die neun beteiligten Jodlerklubs sowie das Chinderchörli Roggwil ihr Können einzeln zum Besten.

