Stadtpräsident Reto Müller (SP) hätte am Montagabend im Stadtrat gleich zweimal zur Alten Mühle reden sollen. Zuerst im Traktandum 3 und später noch bei den Mitteilungen des Gemeinderates. Das Stadtratsbüro schlug indes vor, beides zusammenzufassen. Der Stapi konnte so bei seiner Stellungnahme zur SVP-Motion «Planungssicherheit für das Gebiet Alte Mühle» auch die Nutzungsstudie vorstellen, die zum Mühleareal in Auftrag gegeben wurde.