Andreas Gabalier muss sein Huttwil-Konzert absagen

Das für Mittwoch angekündigte Konzert von Andreas Gabalier wird nicht stattfinden, es wird verschoben. Die Veranstalter gaben am Montagnachmittag bekannt, dass man sich um einen Ersatztermin bemühe. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Grund: Der österreichische Sänger liegt mit einer Lebensmittelvergiftung im Spital. «Ich liege seit drei Tagen komplett flach.»

Dies erklärte der 34-jährige Volksmusiker am Sonntag per Facebook in einem Live-Video, in dem er in einem Spitalbett zu sehen ist.