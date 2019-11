Auf einer Gratwanderung in den Industriehallen

Hans Keller muss eine Lupe hervorholen, damit die Löcher im rot lackierten Brett zu erkennen sind. «300 Mü sind sie gross», erklärt er. Das ist rund ein Drittelmillimeter. Hans Keller ist Leiter Oberflächen bei der Novex in Huttwil. Was er in den Händen hält, ist ein Akustik-Element. Damit dieses seine dämpfende Wirkung entfalten kann, darf keines der vielen fast unsichtbaren Löcher verstopfen, wenn es lackiert wird.