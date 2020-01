Bekannte Namen ziehen ein

Seit letztem Juni standen die Räumlichkeiten leer, in denen jahrelang Vögele Shoes und dann die Modekette OVS einquartiert waren. Nachdem die OVS in der Schweiz pleitegegangen war und alle Filialen liquidiert hatte, musste Coop als Besitzerin der Liegenschaft Nachmieter suchen. Nach einer Phase der Umbauarbeiten ist mittlerweile klar, wer neu in die Räume an der St.-Urban-Strasse einzieht: Die Coop-Vitality-Apotheke, sowie Filialen von Blackout und Interdiscount.