Betreuungsgutscheine ab 2021 in den Huttwiler Kitas 

Statt einzelner Plätze in bestimmten Kindertagesstätten werden im Kanton Bern Eltern neu direkt finanziell unterstützt: mit sogenannten Betreuungsgutscheinen, die bei der Gemeinde beantragt werden können. Was sich in einem Stadtberner Pilot seit 2014 bewährt hat, soll nun im gesamten Kanton Schule machen. Ab 1. August können die Gemeinden Eltern Betreuungsgutscheine für Kindertagesstätten oder Tagesfamilien abgeben.