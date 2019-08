Blaulicht in der Elzmatte

Die Stimmung ähnelt der eines Grillfestes: Die sich einfindenden Eltern plaudern auf dem Rasen, während die Kinder sich auf dem Pausenhof des Schulzentrums Elzmatte in Langenthal austoben. Die gesamte Szene wird von der immer tiefer stehenden Spätsommersonne in goldenes Licht getaucht, und der Duft des Rasens hängt in der Luft. Bloss einige Absperrbänder, die den Zuschauerbereich markieren, erinnern daran, dass hier gleich eine Feuerwehrübung stattfinden soll.